Oggetti per l'ingresso

Il portaombrelli è un must in casa, soprattutto se abitiamo in una regione piovosa. Quando si rientra, dopo essere stati in ufficio o fuori a cena, è normale lasciare l'oggetto bagnato fuori dall'uscio, ma quando il nostro ombrello è ormai asciutto, riporlo in uno spazio riservato solo a lui non farà altro che mantenere l'ordine nell'ambiente. Quello che vi presentiamo è una creazione del designer Gianluca Minchillo e si chiama Hydria. Nasce dall'idea di mescolare assieme classicità e modernità. Hydria è un oggetto alto e affusolato che con le sue forme vuote arreda, ma non appesantisce gli spazi, dando un tocco di eleganza al vostro ingresso.