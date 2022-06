6 consigli per usare colori scuri in piccoli ambienti

In una stanza dai colori scuri, ancor più se piccola, un ruolo fondamentale – oltre agli arredi – lo giocano i tendaggi: potete optare per tende molto chiare, oppure per una tonalità più leggera del colore scelto per le pareti. Se optate per una verniciatura color grigio scuro, allora le tende saranno grigio chiaro; lo stesso per il verde, o per il blu. In caso di ambienti neri, allora i tendaggi è bene che siano molto chiari. Scegliete sempre tessuti molto leggeri, che lascino filtrare la luce. I tessuti pesati appesantirebbero l'ambiente, oscurando quella luce che è invece fondamentale in una stanza dalle pareti scure.