Acqua, pietra e una casa da sogno

Inoltre è proprio all'esterno che è possibile trovare alcuni dettagli sorprendenti che oltre a impreziosirne lo spazio, gli donano dinamicità e comfort.. proprio come questa struttura in legno, che non solo crea una dinamica completamente nuova, ma dà vita a una zona ombreggiata ideale per rilassarsi. Questi dettagli risultano indispensabili per far si che anche gli spazi esterni vengano sfruttati.