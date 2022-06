Lo stile scandinavo è ancora di moda? Vero o Falso

Legno all over? Vero, anzi, verissimo! Un grande assioma su cui fonda le radici lo stile scandinavo è proprio la massiccia presenza del legno, specialmente quello proveniente dai paesi nordici, culla della corrente stilistica. Quercia, frassino e larice, sono ad esempio tre legni dal forte dispiegamento sia su mobili come librerie, armadi, mensole ecc, sia nei rivestimenti, come il pavimento e le boiserie. Meglio ancora se i materiali lignei vengono poi lasciati al naturale, con i loro difetti ben in vista, proprio per rimarcare quel sapore sincero che solo i mobili grezzi riescono a far assaporare. L'accostamento più in voga risulta poi quello con i colori chiari come il bianco, per antonomasia, oppure pastello, pacati e che trasmettono serenità. Perchè allora non provare con rosa quarzo e azzurro serenity?