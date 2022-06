Idee salvaspazio: 6 soluzioni Fai da Te che non sapevi!

Vorremmo avere un maggior numero di cassetti a disposizione, ma proprio non abbiamo lo spazio per un'altra cassettiera? L'unica soluzione è raddoppiare i cassetti! Come? Basterà aggiungere un secondo livello, ecco come fare:

- Procuriamoci delle tavole di compensato spesse circa 3-4 mm, delle stesse dimensioni della superficie interna del cassetto;

- Procuriamoci 4 viti, che fisseremo nelle pareti interne del cassetto, a circa metà altezza (2 viti per ciascun lato corto), in modo da realizzare il sostegno per il secondo livello.

- Appoggiamo il pannello di compensato sulle viti et voilà, ecco che avremo diviso il cassetto in 2 livelli, utili per organizzare con maggior ordine i nostri abiti e la nostra biancheria.