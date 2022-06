6 consigli per un monolocale perfetto

Come già detto, non si rimarcherà mai abbastanza l'importanza della luce nella costruzione di qualsiasi ambiente. E quindi, a maggior ragione, nella configurazione di uno spazio come quello del monolocale, che offre volumi limitati e poche possibilità, e in cui, per questo, ogni scelta diventa decisiva.

Allora no si potrà fare a meno di organizzare l'ambiente intorno ai punti luce. A partire da quelli primari, ovvero dalle porte e dalle finestre. Fonti della luce naturale, la loro posizione deve diventare strategica nell'economia dello spazio del monolocale.

In particolar modo, quando possibile sarà bene impostare la zona dedicata alla cucina in prossimità delle finestre. Per contribuire a una luminosità diffusa, e quindi all'ariosità dello spazio e alla sua decorazione, è consigliabile diversificare la presenza dei punti luce artificiali.

A lampadari si potranno affiancare lampade da tavolo, fari e faretti, luci direzionali che illuminino direttamente superfici specifiche, in particolare quelle di nicchie e mensole. In questo modo è possibile sia decorare l'ambiente che renderlo sempre luminoso, allargandone il respiro.