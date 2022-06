Da magazzino abbandonato a deliziosa casa indipendente

La realizzazione dell’ampliamento non è stata affatto cosa semplice. Il terreno infatti non era uniforme ed è servito uno studio approfondito per far si che la new entry aderisse alla parete perimetrale preesistente. Il risultato però è delizioso, così come anche la pedana realizzata a livello del terreno che circonda l’intera superficie dell’ampliamento stesso. Si tratta di una superficie extra esterna, che può essere considerata come una sorta di patio o terrazzo, e che può essere utilizzata per godere del calore dei raggi solari durante la colazione o della frescura serale a tu per tu con gli amici.