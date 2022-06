6 Appartamenti Moderni che hanno 6 Piccoli Open Space

La zona giorno è uno spazio pubblico che ci vede impegnati nelle nostre attività giornaliere. Arredare questa area della casa non è facile perché deve essere funzionale, ma anche confortevole per il nostro riposo, oltretutto rappresenta anche il biglietto da visita per i nostri ospiti.

Se l'appartamento non è molto grande, l'area living diventa un affare ancora più complicato. Cosa fare? La cucina e il soggiorno insieme? Sì, ma come?!

Una zona giorno ideale deve essere d'impatto! Noi la immaginiamo luminosa e moderna, con gli arredi nel posto giusto per non ingombrare spazio inutilmente. Per ispirarvi concretamente, oggi abbiamo messo insieme 6 piccoli appartamenti moderni da cui sicuramente potrete trarre più di un insegnamento.

Iniziamo!