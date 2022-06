Come Progettare la Tua Camera da Letto in Mansarda

Quando si pensa ad una mansarda, viene subito in mente un ambiente angusto, da utilizzare soltanto come ripostiglio. Si tratta invece di una concezione sbagliata, in quanto rappresenta una tipologia di struttura molto richiesta, proprio per le sue caratteristiche che la rendono elegante e silenziosa, poiché situata all'ultimo piano di un edifico, e confortevole come una baita di montagna in pieno centro urbano. Arredare una camera da letto mansardata non è complicato, tuttavia bisogna tenere conto dell’altezza nello scegliere la giusta composizione dei complementi d’arredo e valutare altezze utili e dislivelli. Di seguito alcuni suggerimenti pratici per progettare la camera da letto in mansarda.