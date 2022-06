10 lavori da fare assolutamente in casa

Altro segreto per aumentare il valore della vostra casa è quello di trasformare tutte le stanze libere che avete in una camera da letto provvista di armadio. In questo modo potrete potenzialmente, Quando ne avrete voglia, ipotizzare la presenza di un inquilino e affittare la stanza, così da avere anche una piccola fonte di reddito. Oppure, nel caso in cui riusciate a ricavare due o tre camere da letto e siete geolocalizzati in un'area con attrazioni turistiche, potete anche pensare di trasformarle in un piccolo bed and breakfast. Chiaramente ogni dettaglio dovrà essere curato alla perfezione e la stanza dovrà essere dotata di tutti i comfort disponibili in una camera di hotel.

Qui vi suggeriamo anche tutti i segreti per fotografare in modo strategico la vostra casa nel caso in cui stiate considerando l'ipotesi di una vendita o un affitto.