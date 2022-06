Una casa in montagna: appartamento B+T

In questo pomeriggio di fine estate, abbiamo deciso di portavi in montagna, per farvi assaporare gli odori della stagione invernale che inizierà tra pochi mesi. Certo, molti di voi sono ancora al mare e nonostante il tempo non sia stato molto gentile durante questa estate 2014, si preferisce pensare alla stagione calda come non ancora passata. Noi non vogliamo mettevi fretta pensando a quanti di voi adorano trascorrere le ferie estive tra prati verdi, mucche pezzate, camminando da una malga all'altra alla ricerca della ricotta affumicata più buona. Che siate amanti della montagna d'estate o unicamente d'inverno, oggi vi portiamo a scoprire un appartamento nella foresta di Tarvisio sulle Alpi Giulie a pochi chilometri dai confini austriaco e sloveno. Il lavoro di ristrutturazione è stato seguito dagli architetti friulani dello studio ABC arconsulting s.r.l.