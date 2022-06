homify 360°: una casa sul Tamigi

Gli spazi interni sono semplicemente incredibili. In questa immagine, un grande spogliatoio rivestito interamente in legno, porta calore in uno spazio di quotidiana intimità. Anche qui diamo largo al paesaggio, pur se in questo caso da una prospettiva diversa, dal soffitto: un lucernario non solo ci apre al cielo, ma lascia entrare la luce naturale. Quando il sole non splenderà arriverà il momento di queste piccole sfere, che pendendo dall'alto si illumineranno come stelle.