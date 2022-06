Dividere gli spazi: come scegliere e costruire un muro divisorio

Come per tutti gli interventi strutturali che necessitano di manovre all'interno della casa, sarà necessario, anche in questa situazione, creare un piano d'azione con tanto di metrature, misurazioni e modus operandi, facendosi aiutare da un progettista professionista nei casi più complicati e delicati. Se infatti vogliamo raggiungere un risultato adeguato per erigere un muro divisorio efficace e non invasivo, anzi decorativo, in casa nostra, avremo bisogno di prendere le dovute precauzioni, essere a conoscenza delle giuste informazioni e mettere in atto un piano dettagliato in cui anche l'imprevisto appare calcolato. Innanzitutto sarà indispensabile essere certi che il muro che vogliamo costruire possa effettivamente essere inseribile nell'area che abbiamo individuato, per norme di sicurezza, per spazio a disposizione, per fattibilità e per funzionalità. Successivamente dovremo attrezzarci con gli strumenti giusti e procedere secondo step precisi per un miglior fai da te casalingo.

Un esempio efficace è quello relativo a camera da letto e bagno di servizio: utilizzando una piccola e non invadente separazione murale tra i due ambienti si potrà godere ancora meglio dell'intimità adeguata in entrambi. Non parliamo infatti di porte o pareti portanti chiuse, bensì di semplici muri divisori che possono appunto migliorare la vivibilità all'interno di una determinata abitazione.