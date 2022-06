La spettacolare trasformazione di una casa triste!

Ristrutturare, in termini architettonici, significa donare nuova vita a una struttura logorata dal tempo. A volte bastano pochi e semplici interventi, altre volte sono necessari sforzi maggiori. Il progetto di ristrutturazione, che vi mostriamo nel presente libro delle idee, sicuramente ha richiesto un grande impegno e doti notevoli da parte degli architetti che lo hanno ideato. Si tratta della ristrutturazione di una vecchia casa a forma di scatola, risalente agli anni '70, che è stata trasformata in una dimora super moderna.

La sfida era difficile e complessa, ma gli esperti dello studio francese Helene Lamboley Architecte DPLG sono riusciti a far rivivere questa proprietà! La casa dei sogni non deve per forza essere costruita ex novo, può anche essere realizzata partendo da una struttura esistente, adattata ai gusti e alle esigenze dei nuovi proprietari. Proprio come è accaduto in questo caso!