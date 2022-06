Perché vivere in un appartamento al piano terra conviene di più?

Quello dei problemi inerenti a eventuali malfunzionamenti con l'ascensore è un grande classico dei condomini su palazzine. Prima o poi accade, prima o poi a tutti e questo comporta un disagio ancor prima di una spesa economica.

Gli ascensori sono comodi se si devono affrontare delle rampe di scale, ma chi può farne a meno, appunto chi abita al piano terra, converrà che il loro mancato utilizzo è solo una comodità. Non dover incorrere in possibili e per fortuna sporadiche brutte sorprese come blocchi improvvisi. Non dover aspettare il proprio turno per utilizzarlo poiché già in uso dai vicini. Non dover usare comunque le scale in casi di guasti o manutenzione.

Insomma l'ascensore è una necessità per gli altri, chi vive al pian terreno avrà sempre casa immediatamente a disposizione.