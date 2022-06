Da Vecchio Appartamento Anni '60 a Casa Moderna!

Dal soggiorno possiamo ammirare meglio il cubo in cui è stata inserita la cucina, caratterizzato da un rivestimento nero, molto attuale. In più vediamo come l'arredo, sui toni del grigio e del bianco, non da come risultato un ambiente freddo e poco accogliente. Al contrario, grazie alla qualità dei materiali e al parquet in legno chiaro si ottiene uno spazio molto ospitale e luminoso.