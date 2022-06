Vetro trasparente

Oggi abbiamo il piacere di introdurvi ad un argomento che non avevamo ancora toccato: il vetro utilizzato non solo come materiale per le finestre, ma usato anche per realizzare pavimenti, o inteso come oggetto per creare continuità con il paesaggio esterno. Trasparenze che creano effetti ottici, che allargano gli spazi e che cambiano la percezione nell'osservare gli ambienti. Ecco qualche esempio made in homify…