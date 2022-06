Abitazioni a basso costo: una casa modulare di 96 m²

Erroneamente tendiamo a pensare che le case prefabbricate siano di bassa qualità oppure poco attraenti dal punto di vista strutturale. Oggi, grazie allo sviluppo tecnologico e all'utilizzo di materiali all'avanguardia, queste abitazioni vantano strutture belle, funzionali e, soprattutto, ecologiche. Per non parlare dell'aspetto economico! Non pensate sia ora di abbandonare i vecchi pregiudizi e iniziare a guardare queste case con occhi diversi?

Per aiutarvi vi mostreremo una casa prefabbricata, costruita e assemblata dagli esperti di Casas Natura.