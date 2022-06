Un giardino con un tocco moderno: perché avere un'aiuola

Come detto queste aiuole hanno dei vantaggi supplementari rispetto a quelle classiche. Non è solo una questione di protezione, che già di per sé è molto importante, ma è soprattutto per poter ovviare a delle carenze di conformazione e ricchezza del terreno stesso.

A volte si può combattere a lungo per riuscire a piantare e far crescere in salute piante, fiori, erbe aromatiche che non sono correttamente alimentate dal terreno in cui sono collocate. Questo avviene a causa della differenza fra conformazione della terra e necessità della pianta.

Con l'aiuola rialzata si può ovviare a queste carenze sistemando terreni più ricchi, più idonei, seppur diversi da quello del giardino, per far sì che le piante che necessitano di questo trattamento, possano giovarne.