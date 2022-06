Strane sedute nel nostro arredo, ma comode

In quante svariate occasioni la nostra auto si è rivelata un'indispensabile, comoda compagna di viaggio? Molti di noi hanno un legame tanto stretto con la propria vettura da coccolarla e vezzeggiarla più del cucciolo domestico. E allora perché non trasferirla in soggiorno? Dopo avervi portato la moto in ufficio, noi di homify vi presentiamo la 500 versione sofà. Panorama ,questo il suo nome, ha una struttura perimetrale in lamiera che riproduce la forma frontale della vettura FIAT 500 anni Settanta. Le imbottiture della seduta e lo schienale in poliuretano a differenti densità, lo rendono particolarmente confortevole. I rivestimenti, in tessuto o in pelle, le cuciture a motivo geometrico e le ruote laterali in poliuretano aggiungono dettagli di stile a questo piccolo gioiello che farà sicuramente parlare del vostro salotto..