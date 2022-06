6 fatti incredivili su sei architetti

Esempio per eccellenza, la villa per le vacanze destinata alla famiglia Savoye, considerata uno dei capolavori della storia dell'architettura di sempre e oggi patrimonio dell' Unesco. Forse, proprio il suo essere troppo avanti rispetto ai tempi deve essere stata la causa dei problemi legati a umidità e dispersione del calore, provocando il malcontento della committenza, che all'epoca aveva sborsato la non indifferente cifra di 800.000 franchi per il suo progetto.