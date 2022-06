Un appartamento minimalista nel cuore di Roma

La cucina è un ambiente minimalista e di grande impatto. A colpire sono essenzialmente i materiali e il loro abbinamento. Anche qui troviamo lo splendido parquet in rovere che caratterizza il resto della zona giorno. Lo spazio per la preparazione dei cibi gioca su un raffinato bianco e nero, riducendo le linee al minimo, con pochi ed efficaci gesti progettuali. Geniale l'idea di inserire un tavolo allungato, in legno, più informale, per pranzare in modo veloce.