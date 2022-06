Sei idee italiane per il soggiorno

Il soggiorno è un luogo di convivialità e accoglienza, la parte della casa più di ogni altra vocata a far sentire a proprio agio anche chi viene a farci visita. Dargli il giusto risalto e il giusto stile significa anche dare un'impronta descrittiva della nostra abitazione, il primo impatto d'effetto per chi entra . Oggi homify vi propone dei suggerimenti per questa particolare zona della casa, pensati da sei diversi esperti del nostro paese, che vedono il soggiorno in modi sì diversi, ma collegati dal comune denominatore tra confort e originalità.