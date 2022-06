L' incredibile stile di una casa modulare

Situata nella Valle del Cauca, in Colombia, quest’abitazione appare come un cubo perfetto nel paesaggio, che ben si mimetizza con i colori del paesaggio circostante. Grazie alla sua facilità di montaggio e smontaggio questa struttura può essere collocata in cima a una montagna, come in questo caso, o addirittura sulla riva del mare, magari di fronte un bel tramonto, adattandosi a qualsiasi luogo con estrema facilità.