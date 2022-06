Se il riciclo fa arredo di tendenza

Di solito le vecchie gabbie per gli uccellini della nonna fanno un po' tristezza: ricordano una piccola prigione, pensata per creature destinate alla leggerezza dell'etere e non certo alla nostra veranda. E allora perché non rimetterle a nuovo, verniciarle di fresco e appenderle come porta-oggetti? Come ad esempio su questo versatile modulo libreria componibile, realizzato in legno e totalmente privo di connessioni meccaniche come viti o bulloni, perfetto elemento di arredo per il soggiorno.