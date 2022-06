Una casa economica inondata dalla luce

Il minimalismo, si sa, ha sempre il suo fascino. Soprattutto quando è arricchito da dettagli preziosi, che non intaccano l'essenzialità degli spazi, ma conferiscono ancora più carattere agli ambienti. È proprio il caso di questa residenza unifamiliare di 120 mq in Corea del Sud, dello studio Yunsung Housing. L'impronta stilistica orientale è più che evidente e, come spesso accade negli interni di stampo asiatico, l'espressività va di pari passo con la semplicità. Insomma, Less is More, è proprio il caso di dirlo!

Allora, siete curiosi? Andiamo a farci un giro!