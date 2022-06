Una Casa Normale con degli Interni Straordinari

Eccoci al primo livello, quello visto dal retro che ha una invidiabile vista sul giardino, ma prima ancora un terrazzo luminoso. L'area giorno si avvantaggia di questo spazio aperto attraverso ampie vetrate in grado di fornire luce in abbondanza. I rivestimenti dei pavimenti e delle pareti creano un contrasto cromatico molto forte. Per il soggiorno si è deciso di utilizzare un largo tappeto chiaro su cui poggiano i divani in grigio e i tavolini in nero.