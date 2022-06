7 trucchi per regalare un tocco retrò alla tua cucina

Abbiamo un debole per gli elettrodomestici in stile vintage? Perché non metterli in evidenza? Potremmo per esempio scegliere modelli contraddistinti da tonalità vivaci, come un allegro frigorifero giallo, piuttosto che una grande stufa economica con profili rossi.

Oppure, se la cucina è dotata di nicchie, potremmo addirittura creare una sorta di cornice ad hoc, quasi come se l'elettrodomestico fosse una preziosa opera d'arte da esibire, come vediamo in questa interessante proposta di FALEGNAMERIA FERRARI.