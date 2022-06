Da questo momento il designer sei tu: crea la tua stanza!

A questo, prese le misure, è bene cominciare a prepararsi al lavoro che si vuol fare. Ciò significa farsi un'idea di ciò che si vorrà creare: se un tavolino, un mobiletto, una libreria o anche tutte queste cose insieme.

L'idea è importante, ma ancor più importante è saper trarre ispirazione da chi fa questo lavoro per mestiere e per passione. Oggi grazie a internet è molto facile riuscire a trovare le idee giuste, basta andare a cercare e si aprirà un mondo di spunti per le vostre idee.