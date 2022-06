6 passi fondamentali per degli interni ecologici!

Anche i mobili fanno la differenza. Ebbene sì, all'interno di una casa in cui il principio di eco sostenibilità vige come regola univoca e importante, sarà indispensabile non sottovalutare i dettagli e gli arredi. Sarà quindi consigliabile optare per materiali grezzi come legno e pietra, prediligendo mobili la cui lavorazione non ha intaccato la salubrità della materia prima. Nella sala da pranzo, un tavolo in legno con sedie coordinate, risulterà dunque un'ottima alternativa a mobili in plastica o resina, ancor meglio se ad accompagnare il tutto si troveranno lampadari con paralumi in carta di riso, pavimenti a parquet in legno, pannelli divisori dai materiali altrettanto naturali e non trattati.