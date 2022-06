Quando la casa è in una stanza

Le partizioni sono l'ideale per monolocali, poiché danno l'impressione di trovarsi in un posto più ampio di quello che è in realtà. In particolare, si consiglia di separare la zona notte dal resto dell'appartamento, al fine di creare un piccolo rifugio per una notte dal riposo tranquillo. Qui è stata installata anche una porta scorrevole, in modo da andare a dormire effettivamente in una stanza separata.