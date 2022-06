Cucina con isola: uno spazio comodo e conviviale!

Se desiderate una cucina grande e spaziosa, se volete creare una zona open space in cui soggiorno e cucina si guardino e comunichino tra loro, se volete quindi riorganizzare e ristrutturare la vostra cucina, allora è giunto il momento di parlarvi delle cucine con isola. Questo tipo di cucine, infatti, risponde a tutte le esigenze e le richieste appena elencate. Una cucina con isola è una cucina che presenta un blocco centrale da utilizzare come piano lavoro e talvolta anche come zona cottura o di lavaggio, a seconda delle scelte. Le cucine con isola sono sempre più di moda e sempre più presenti nelle case moderne, sia per la loro funzionalità, sia perché esse creano un ambiente conviviale e dinamico, un ambiente in cui l'isola diventa un centro propulsore di energia, di chiacchiere e di lavoro. Per poter avere una cucina con isola è necessario disporre di uno spazio abbastanza ampio, che possa accogliere tutta la cucina e l'isola senza risultare poi piccolo e ristretto. Proprio per questo motivo le cucine con isola sono ideali nelle case con open space, nelle case, cioè, in cui la cucina è a diretto contatto con la sala da pranzo o con il soggiorno. In questi casi l'isola servirà anche come elemento separatore e, al contempo, di comunicazione tra i due ambienti. Le cucine con isola possono essere molto diverse fra loro. Esse infatti si adattano a quasi tutti gli stili e possono quindi venire incontro ai diversi gusti delle persone. In questo articolo vogliamo mostrarvi diversi tipi di cucina con isola, al fine di aiutarvi a capire quale sia la cucina con isola perfetta per voi!