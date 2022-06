Basta sedie, arrivano gli sgabelli!

Se c'è un oggetto che può trovare spazio e utilizzi differenti all'interno delle diverse stanze di una casa, questo è lo sgabello. Un tempo, questa tipologia di seduta veniva solo realizzata in legno ed era presente in qualche casa per via della sua praticità, cioè per le sue piccole dimensioni. Agli sgabelli, però, si è sempre preferita la tradizionale comodità delle sedie.Tuttavia, oggi nel mondo degli sgabelli c'è stata una vera e proprio rivoluzione che in molti non conoscono. Dimenticatevi l'immagine del piccolo sgabello sgangherato nascosto in un angolo della cucina, oggi gli sgabelli sono diventati un oggetto di studio e di lavoro per artisti e per designer e sono quindi stati trasformati in elementi dalle forme molteplici e dal design moderno e accattivante! Oltre all'aspetto, ci si è concentrati anche sulla ricerca della comodità, e anche in questo campo sono stati fatti passi da gigante: oggi, quindi, gli sgabelli sono sedute belle e comode, in grado di rivaleggiare con le più tradizionali e normali sedie. Il fatto di essere poco ingombranti e facilmente spostabili rende poi gli sgabelli molto utili dal punto di vista pratico e permette loro di poter assumere diverse funzioni nei differenti ambienti della casa. Gli sgabelli, infatti, non limitano il loro spazio d'azione alla cucina ma possono essere utilizzati anche in soggiorno, in bagno o in camera da letto. In tutte queste zone della casa essi risulteranno oggetti comodi da utilizzare e molto belli da vedere! Oggi, noi di homify, vogliamo mostrarvi dieci tipi di sgabelli, per dimostrarvi come queste sedute possano oggi competere in fatto di comodità e bellezza con tutte le altre esistenti!