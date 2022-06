Un appartamento moderno con un tocco classico

Anche la cucina ha un linguaggio aulico ed elegante. Non è soltanto lo spazio in cui godersi la convivialità, ma è soprattutto quello in cui accogliere i propri ospiti in tutta eleganza. Lo spazio di lavoro è ampio e confortevole, in uno stile asciutto e molto attuale. La zona pranzo, invece, è più tradizionale. Il bellissimo tavolo antico, con le quattro sedie foderate in bianco e rosso, è estremamente raffinato.