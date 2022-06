Pulire la cucina: guida pratica per ogni materiale

Non è certo una scelta usuale, quella di un piano di lavoro in legno. Meno resistente ai graffi, gli urti e l'usura, all'acqua e agli agenti chimici, è opportuno che venga trattato con attenzione per mantenere un buon livello di igiene. Se si ama il fai da te, si può passar sopra un turapori , per riempire gli spazi tra le fibre del legno e rendere liscia la superficie; dopodiché si carteggia il tutto e si passa la vernice ad uso alimentare. Se lo preferite, al posto della vernice potete utilizzare l'olio trattante, composto da olio per legno, olio di lino, essiccanti senza piombo ed emulsionante. Per pulire un piano di lavoro in legno utilizzate una miscela d'acqua e aceto di mele, asciugate bene il tutto e, ogni 15 giorni, trattate il piano con la cera d'api naturale. E state attenti a non graffiarlo, poiché i graffi sono casa di batteri.

Nella foto, la cucina Aurora di Porte del Passato, con base in abete e top in rovere.