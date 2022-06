La cappa per la cucina, moderna e tecnologica!

La cappa per cucina autoaspirante è molto pratica in una cucina piccola, per esempio in una casa di vacanza. Considerato che non passerete il vostro tempo a cucinare, forse non vi occorre neppure aspirare moltissimo. Anche se in commercio esistono delle cappe che, pur essendo piccolissime, hanno una potenza molto elevata. E' il caso di questa cappa. Quasi non si vede, sembra solamente un piccolo profilo della cucina, invece è un aspiratore. Bellissimo anche per chi non vuole avere cappe ingombranti in cucina.