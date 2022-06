Illuminare gli ambienti con originalità

La Scuola Italiana di Design, primo istituto di formazione post-diploma in design industriale del nord Italia (Padova), ci ha presentato vari progetti, per l'articolo di oggi abbiamo scelto questa particolare lampada da terra composta da un basamento in materiale plastico termoformato. Lo stelo è in metallo ed è realizzato usando un'asta per avvolgere le tende. Il punto luce, invece, è creato utilizzando una vecchia tanica in polipropilene.