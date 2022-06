Le scale in legno: 6 lavori che puoi fare da solo

Se uno o più gradini in condizioni tali da rendere poco sicuro l’utilizzo della scala, dovremo procedere alla sua sostituzione. Se si tratta di una scala moderna con struttura in acciaio o legno, basterà staccare il gradino danneggiato e sostituirlo con uno nuovo delle stesse dimensioni, per riportare la scala alla sua bellezza originale, come possiamo ammirare in questo esempio proposto da STUDIO ARCHITETTURA X SOSTENIBILITA'.

Ecco invece come procedere in caso di scala in muratura rivestita in legno:

- Stacchiamo sia la lastra di legno (la pedata ) che lo spigolo (detto “torello”) che compongono il gradino.

- Utilizziamo dell’adesivo poliuretanico ad essicazione rapida per applicare i nuovi materiali (prima il torello e poi la lastra), che avremo tagliato nelle stesse dimensioni dei vecchi.