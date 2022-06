Come non rovinare i tuoi elettrodomestici: guida completa

Per garantire un buon funzionamento degli elettrodomestici è importante averne cura con costanza e continuità. Pulire e igienizzare le parti interne ed esterne periodicamente è importante per mantenerli in buono stato e non comprometterne l'efficienza. Quando si effettuano le operazioni di pulizia occorre stare attenti a non bagnare le parti interne e motori, che andranno poi asciugati con un panno morbido e pulito e assicurarsi che la corrente elettrica sia spenta e che non ci siano bambini o animali domestici nelle vicinanze, i quali potrebbero venir danneggiati dalle sostanze chimiche dei prodotti o anche dai fumi.