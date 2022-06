6 consigli pratici per un bagno a prova di ospiti !

Ciascuno di noi possiede degli effetti personali che non desidera mostrare alle altre persone. Per pudore o semplicemente per discrezione. Come per esempio alcuni tipi di medicinali o di prodotti per la cura della persona, piuttosto che gli assorbenti igienici o, perché no, anche il test di gravidanza.

L’unico modo per non farli vedere è non lasciarli in vista! Sembra un consiglio banale, ma a volte, nell’agitazione di sistemare la casa prima dell’arrivo degli ospiti, proprio non facciamo caso agli oggetti sulla mensola del bagno. Basterà ricordarci di porli nei cassetti e negli armadietti, per non avere problemi ed evitare di arrovellarci chiedendoci se per caso qualcuno non abbia visto le nostre pillole contro il gonfiore di stomaco, piuttosto che la crema anti cellulite.