Cinque idee per decorare le tue pareti

Gli specchi sono una grande risorsa nella decorazione delle pareti, non solo per la sua funzione estetica, ma anche perché sono una buona risorsa per fornire loro più luce. Questo specchio è inoltre qualcosa di diverso dal solito, sia per la sua cornice accattivante, sia per il fatto che è uno specchio convesso il quale ha la particolarità di riprodurre le immagini come in una miniatura .