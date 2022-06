Il rivestimento in pietra: il marmo

Il classico dei classici: il pianale della cucina realizzato in marmo. Perché questo materiale è così importante in questa zona della casa? Prima di tutto perché si adatta a qualsiasi stile. In secondo luogo per la sua resistenza all'acqua e per la facilità con la quale si può pulire. Nonostante ciò, bisogna fare attenzione in quanto il marmo è un materiale suscettibile all'acido, quindi siate sempre accorti a non rovesciare aceto o a lasciare gli agrumi sul materiale vivo.

Come pulire il marmo? Se le macchie sono superficiali, un po 'd'acqua sarà sufficiente ad eliminarle. Tuttavia, se l'acqua non basta, potrete provare ad eliminare lo sporco mescolando acqua calda, sapone per i piatti e un po' di ammoniaca.