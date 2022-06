Le 6 regole d'oro per avere un giardino ecologico

Per ridurre al minimo gli interventi colturali all'interno del giardino ed utilizzare una quantità minima di acqua e di concime, è consigliabile piantare specie vegetali in grado di adattarsi perfettamente al clima e al terreno preesistenti, ed evitare quindi piante non locali, provenienti da diverse zone climatiche e geografiche e ambienti differenti dal proprio. Tra le specie da prediligere in un giardino ecologico, troviamo anche le cosiddette piante pioniere, piante vigorose che si adattano alla maggior parte dei terreni e crescono in fretta, molto vigorose e resistenti ad ogni tipo di intemperie, come la ginestra, pianta in grado di crescere ovunque, i gerani, la malva e le piante aromatiche, come ad esempio il rosmarino ed il basilico, in quanto capaci di allontanare insetti e parassiti di ogni genere.