La casa perfetta per una famiglia moderna

Oggi andremo in quel di Barcellona per visitare una casa che all’esterno sembra molto essere in pieno stile americano, mentre all'interno è una vera delizia per i sensi. Vista da fuori sembra appartenere ad un genere più classico, ma ben presto scoprirete che al contrario nasconde un interno attualissimo.

Il progetto è opera degli esperti di 08023 Architects, un giovane studio di architetti che progettano edifici diversi a seconda di chi dovrà abitarvi. Si tratta di spazi dove si ritrova la voglia di vivere, abitare, lavorare, e anche sognare…

Lavoriamo con i bisogni, i desideri e le emozioni delle persone, adattandoci alle diverse esigenze di ciascuno dei nostri clienti. Progettiamo insieme alle persone in un processo di collaborazione che le coinvolge nel processo creativo. Noi non sviluppiamo progetti, ma creiamo esperienze per costruire un qualcosa di personalizzato, unico ed esclusivo .

08023 Architects

Suona bene, vero? Allora diamo un occhio a questo lavoro!