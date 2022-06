Le casa in legno sono facilmente infiammabili? Consigli e soluzioni

È finalmente arrivato il momento di sfatare un pregiudizio: le case in legno non sono più rischiose di altre abitazioni, per quanto riguarda il pericolo di incendio. Anzi, forse è vero il contrario, perché in realtà le strutture in legno garantiscono una maggiore resistenza al fuoco rispetto per esempio alle soluzioni in muratura o in calcestruzzo.

Per questo motivo quindi, se possediamo un casa in legno, o stiamo magari pensando di realizzarne una nuova, non lasciamoci assalire dai dubbi sulla potenziale pericolosità: come in ogni altra situazione basterà infatti solo adottare delle efficaci misure preventive, per evitare l’innesco delle fiamme. Ecco qualche consiglio!