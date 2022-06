Come Costruire un Barbecue Fai Da Te in Mattoni

Posizionate perfettamente il primo strato di mattoni prima di procedere a fissarli con la miscela in cemento. Dovete disporli lungo tutto il perimetro su cui avete progettato di erigere il vostro barbecue. Abbiate cura di lasciare una piccola fessura tra un mattone e l'altro in modo da poter avere la possibilità di inserire la miscela in cemento in un secondo momento.

Assicuratevi poi che i mattoni formino esattamente la forma quadrata o rettangolare che avete deciso di assegnare al vostro barbecue. Il perimetro della prima fila di mattoni servirà naturalmente da guida per quelli successivi. Con un'apposita spatola distribuite un abbondante strato di cemento su tutta la superficie dei mattoni e posate lo strato successivo applicando una leggera pressione mattone dopo mattone.

Abbiate sempre cura di rimuovere la miscela di cemento in eccesso a mano a mano che procedete nel processo di lavoro. Continuate dunque a lavorare in questo modo fino a che tutto il primo strato di mattoni sulla base non è completato. Verificate sempre di star rispettando una certa precisione nell'andamento dei mattoni utilizzando degli strumenti (come la livella) che misurino la perfetta orizzontalità dei mattoni.