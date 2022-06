Il segreto per piccoli angoli verdi da sogno!

Questo è il momento in cui dovete liberare la vostra creatività e tentare di sistemare in modo naturale, ma non casuale, le decorazioni che vi siete procurati in precedenza. Posizionate dunque i sassi e i bastoncini di muschio in modo che fungano da supporto alle piantine in miniatura, specie quelle più esili. Sistemate anche le decorazioni artificiali come, per esempio, delle coccinelle colorate in miniatura o degli altri pezzi fintamente animati. Fate in modo che tutta la scena sia coerente e legata insieme da una sorta di armonia tra gli elementi.