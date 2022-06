Lo spazio ideale per il vino

Questa è una creazione Officina41 Design Group, studio di design Veronese che fa di funzionalità e creatività il suo punto di forza. L'espositore diVina coniuga design ed ecosostenibilità: riutilizzando vecchie scatole in legno per bottiglie viene creata una composizione che mette in risalto le bottiglie, incorniciandole in una struttura semplice e originale, perfetta per ogni spazio. Questo espositore modulare è realizzato con scatole in legno di abete sorrette da cavi di acciaio. Per non rischiare di far cadere il preziossimo vino, è stata studiata una chiusura scorrevole in plexiglass.