Quando la libreria fa scuola di design

L'idea è nata per rispondere alle esigenze di uno spazio commerciale, ma come si vede bene dalla foto non sarebbe davvero male destinarla alla funzione di piccola biblioteca. Per i veri bibliofili è la realizzazione di un sogno: un muro che ispessendosi in legno accoglie in tutta la sua estensione innumerevoli volumi, proteggendoli in nicchie dalle diverse dimensioni.