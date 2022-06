Minimal con un tocco glamour: la casa ideale!

E’ ormai chiaro che il filo conduttore dell’intera casa sia il bianco nella sua accezione semplice ed essenziale. Anche in cucina infatti, come nel resto degli ambienti della casa, gli arredi seguono uno stile minimalista. Le linee rette e pulite si susseguono decise, e danno vita ad angoli discreti e funzionali per una cucina dotata di tutti i comfort moderni, compresi numerosi mobili contenitore. A differenza degli ambienti appena incontrati, lo spazio dedicato alla cucina non è poi così ampio, eppure si concede tutti i lussi, come una grande isola centrale dotata di un piano di cottura sul quale pende una grande cappa moderna.